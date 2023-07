Brasile: salgono a 10 mila gli iscritti alla Gmg. Dom Basso (Cnbb), “giovani saranno ispirati da Laudato si’ e Fratelli tutti”

A poco più di 10 giorni dall’inizio della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, la delegazione brasiliana si sta preparando a imbarcarsi nei prossimi giorni per incontrare Papa Francesco. Secondo la Commissione episcopale per la gioventù della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), circa 10.000 pellegrini del Paese si sono registrati per partecipare all’evento. Dal Brasile andranno anche 30 vescovi, 900 sacerdoti e 300 volontari brasiliani che lavoreranno negli eventi centrali. Inoltre, 6 borsisti e 9 volontari a lungo termine sono già a Lisbona dall’anno scorso per aiutare l’organizzazione della Gmg. Il vescovo di Imperatriz (Maranhão), e presidente della Commissione episcopale per la gioventù, dom Vilsom Basso, sottolinea che si tratta un momento speciale per i giovani di tutto il mondo incontrare Papa Francesco: “È il luogo in cui riceviamo messaggi e linee guida su come creare una cultura mondiale, nel 2023, nel contesto della cura della nostra casa comune. Ispirati dalla Laudato Si’, porteremo ai giovani di tutto il mondo questa consapevolezza, preoccupazione e azione per preservare il pianeta, la Casa comune”. La Gmg si ispirerà anche all’enciclica Fratelli tutti, nella quale, secondo dom Basso, il pontefice invita tutti i giovani a essere “un’onda di pace, di comprensione, di costruzione di ponti, di dialogo che permetta all’umanità di essere una sola”.