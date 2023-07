Credito cooperativo: Augusto dell’Erba riconfermato alla presidenza di Federcasse

Augusto dell’Erba è stato rieletto all’unanimità presidente della Federazione nazionale delle Banche di credito cooperativo e Casse rurali per il triennio 2023-2026. A darne notizia Federcasse. La nomina è avvenuta oggi pomeriggio, a Roma, in occasione della prima riunione del Consiglio nazionale della Federazione eletto dalla Assemblea tenutasi in mattinata presso l’auditorium della Musica di Roma – “Ennio Morricone”.

Con dell’Erba – presidente della Federazione Puglia e Basilicata delle Bcc, del Fondo dei depositanti del Credito cooperativo e della Cassa rurale e artigiana di Castellana Grotte, al suo secondo mandato – sono stati confermati i due vicepresidenti: Roberto Simoni (vicario) e Matteo Spanò, rispettivamente presidente della Federazione Trentina della Cooperazione e della Federazione Toscana delle Bcc oltre che della Bcc di Pontassieve. Compongono il nuovo Consiglio nazionale di Federcasse, oltre al presidente dell’Erba ed ai vicepresidenti Simoni e Spanò: Sergio Marro (presidente Federazione Piemonte Val d’Aosta e Liguria); Alessandro Azzi (presidente Federazione Lombarda); Robert Zampieri (direttore generale Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige); Flavio Piva (presidente Federazione Veneta); Lorenzo Liviero (presidente Federazione del Nord-Est); Luca Occhialini (presidente Associazione Bcc Friuli Venezia Giulia); Mauro Fabbretti (presidente Federazione Emilia Romagna); Sergio Cugini (presidente Federazione Marchigiana); Maurizio Longhi (presidente Federazione Lazio Umbria Sardegna); Alfredo Savini (presidente Federazione Abruzzo Molise); Amedeo Manzo (presidente Federazione Campania Calabria); Concetto Costa (presidente Federazione Siciliana); Giuseppe Maino (presidente Bcc Iccrea); Giorgio Fracalossi (presidente Cassa centrale banca); Hanspeter Felder (presidente Cassa Centrale Raiffeisen); Maurizio Gardini (presidente Confcooperative); Tino Cornaglia (in rappresentanza delle società e degli enti di piccole dimensioni); Teresa Fiordelisi (Associazione delle donne del Credito cooperativo – iDee); Giulia Pittatore (in rappresentanza dei Giovani soci delle Bcc).

Compongono il Collegio sindacale Raffaele Arici, Stefano Tolomeo e Enzo Zampiccoli.