Diocesi: Acireale, domenica visita del velo di sant’Agata presso la cattedrale. Dopo processione e pontificale presieduto da arcivescovo di Catania

Domenica 23 luglio ci sarà la visita della reliquia del velo di Sant’Agata presso la basilica cattedrale di Acireale, in occasione del 150° anniversario dell’istituzione della diocesi di Acireale e dei 30 anni della visita delle reliquie di Santa Venera a Catania, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della santa patrona della città e diocesi di Acireale. Il programma prevede l’accoglienza del velo nella chiesa Santa Maria dell’Indirizzo, in presenza del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, e alle 19 una processione che muoverà da piazza Indirizzo, percorrerà corso Umberto, infine giungerà alla basilica cattedrale di Acireale dove ci sarà il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna.