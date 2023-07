Eurobarometro: la maggioranza dei cittadini europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio per il mondo

(Foto ANSA/SIR)

La maggioranza dei cittadini europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio per il mondo (93%). “Oltre la metà pensa che la transizione verso un’economia verde debba essere accelerata (58%) visto l’impennata dei prezzi dell’energia e delle preoccupazioni per le forniture di gas dopo l’invasione della Russia in Ucraina”. È quanto emerge dai risultati dell’indagine di Eurobarometro pubblicati dalla Commissione europea. Inoltre, il 73% degli europei riconosce che “il costo dei danni causati dal cambiamento climatico è molto più elevato degli investimenti necessari per una transizione verde”. E tre quarti (75%) degli europei sostengono che le misure adottate per contrastare il cambiamento climatico incoraggeranno l’innovazione. “I cittadini europei comprendono la minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e continuano a sostenere l’azione a favore del clima da parte dell’Ue, dei governi nazionali, delle imprese e dei singoli cittadini. Riconoscono i rischi a lungo termine posti dalle crisi del clima e della biodiversità, ma anche l’opportunità che abbiamo di costruire un futuro più luminoso, più sano e più sicuro se agiamo ora per promuovere la transizione verde”. ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans.