Messico: Onu condanna attacchi contro le istituzioni che cercano i corpi delle persone scomparse

Il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate condanna l’attacco al personale della Procura generale dello Stato e della polizia municipale di Tlajomulco, nello Stato di Jalisco, nel Messico centro-occidentale, che ha ucciso sei persone e ne ha ferite almeno altre 12, tra cui autorità statali e attori civili. Secondo le informazioni ricevute dal Comitato, l’attacco è avvenuto l’11 luglio, quando le autorità si stavano recando in una località di Tlajomulco, per cercare i corpi di persone presumibilmente scomparse. Hanno subito un’imboscata da parte di assalitori non identificati, muniti di ordigni esplosivi. “Il Comitato esprime le proprie condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita e augura ai feriti una pronta guarigione”, ha dichiarato Carmen Rosa Villa, presidente del Comitato. Le autorità statali hanno riferito che più di 110.000 persone sono scomparse in tutto il Messico, con il maggior numero di sparizioni segnalate nello Stato di Jalisco. In un rapporto pubblicato nel 2022 a seguito della sua visita in Messico, il Comitato ha esortato lo Stato parte a garantire la protezione permanente dei funzionari pubblici coinvolti nelle ricerche e nelle indagini e a stabilire un programma di protezione completo per loro. Ha inoltre esortato il Messico a rafforzare immediatamente il sistema di protezione delle vittime, per garantire la sicurezza dei loro familiari e compagni.