Religiose: Roma, elette la nuova superiora e le consigliere delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù

Le Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, con sede generalizia in via del Casaletto 128 a Roma – conosciute per il loro carisma di sostegno ai sacerdoti, nell’aspetto mistico-contemplativo: offerta della loro vita oblativa per la santità dei Sacerdoti e, nell’aspetto operativo nelle loro attività pastorali – in questi giorni, riunite nel loro XVII Capitolo Generale, hanno eletto suor Marilurde Sousa Ascenção, superiora generale; suor M. Ilva Patrevita, vicaria generale; suor M. Joyce Candidi, consigliera generale; suor M. Amalia Iannelli, consigliera generale; suor M. Biji Babu, consigliera generale; suor M. Melania Varraso, segretaria generale; suor Evelina de Michele, economa generale.