Diocesi: Genova, pubblicato il bilancio sociale della Fondazione Auxilium

“Il Bilancio sociale relativo al 2022 esce a 10 anni dalla pubblicazione della esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Abbiamo vissuto insieme questi 10 anni cercando di realizzare il sogno di Francesco: quello di una Chiesa in uscita, missionaria”. Lo scrive Luigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium, nel Bilancio sociale relativo all’anno 2022 da poco pubblicato. In particolare, ha aggiunto, “abbiamo maturato tre parole: continuità, cambiamento e territorio”. Per Borgiani, “tollerare diseguaglianze non è dignitoso soprattutto per chi si trova “dalla parte buona”! Cambiare visione, atteggiamenti. Ma soprattutto coinvolgere”. Per questo motivo “la scelta che da qualche tempo realizziamo è quella del territorio, a partire dalle strutture di Auxilium”. Infatti, “ci stiamo impegnando a trasformarle da spazi di servizio a luoghi di incontro, di aggregazione, inclusione aperti al territorio creando “amicizia sociale”. Auxilium è nata nel 1931 per iniziativa di don Giuseppe Siri, a seguito della recessione mondiale. Durante la seconda guerra mondiale, in particolare dal 1943, opera per rispondere ai bisogni alimentari della popolazione e nell’assistenza a profughi, soldati e famiglie. Lo scorso anno avvia “il progetto di apertura al territorio dei suoi immobili, perché diventino spazi polivalenti, luoghi di relazione e non di separazione del disagio, di cittadinanza attiva e non di delega sociale, occasioni di scambio, di conoscenza reciproca tra persone che si rivolgono ai servizi, gli abitanti dei quartieri, i giovani e gli studenti, le famiglie”. La Rete Auxilium è stata formalizzata nel 2018 e ne fanno parte la Fondazione Auxilium, i volontari per l’Auxilium OdV, l’Associazione per l’Auxilium Aps, Il Melograno cooperativa sociale, Emmaus Genova soc. coop. sociale. Fondazione Auxilium nel 2022 ha ricevuto donazioni sotto varie forme per un totale di 346.758 euro. Il numero di donazioni in denaro nel 2022 è diminuito dello 0,9% mentre l’importo medio di donazione registra un incremento del 139%: meno donazioni ma di maggior importo. Negli ultimi 5 anni il bilancio delle entrate si è attestato da un minimo di 3.208.728 euro, nel 2022, a un massimo di 3.566.485 euro, nel 2021. La maggior parte dei proventi, circa 2,5 milioni di euro, proviene da Enti pubblici.