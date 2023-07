Alla vigilia della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che per volere di Papa Francesco si celebrerà domenica 23 luglio per la terza volta, domani su Rai1, dopo il Tg1 delle 8, Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, dedicherà la puntata a “Gli anziani e i nonni” con storie e testimonianze. Tra gli intervistati, l’attore Lino Banfi e mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita.