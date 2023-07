Gmg Lisbona: Rossano-Cariati, domenica l’arcivescovo Aloise consegnerà il mandato ai partecipanti

Sono pronti i giovani della arcidiocesi di Rossano-Cariati a partire per la Gmg 2023 a Lisbona. Ultima tappa del cammino di preparazione vissuto in diocesi, coordinato dall’Ufficio della pastorale giovanile, sarà la consegna, domenica 23 luglio, del mandato ai giovani che stanno per partire per Lisbona da parte dell’arcivescovo Maurizio Aloise. L’incontro si terrà nel villaggio dell’Acquapark a Rossano e sarà caratterizzato da un particolare momento, il cui valore simbolico caratterizzerà proprio la giornata di domenica in cui la chiesa celebra la giornata dei nonni e degli anziani voluta da Papa Francesco e che quest’anno ha come tema: “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1,50). A consegnare i kit italiani ai giovani che prenderanno parte a Lisbona alla Gmg saranno, quindi, proprio alcune nonne e alcuni nonni. Una sorta di passaggio di testimone tra generazioni. Come ricorda il Messaggio di Papa Francesco è bella, quest’anno, la vicinanza tra la celebrazione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani e quella della gioventù; entrambe hanno come tema la “fretta” di Maria nel visitare Elisabetta e ci portano così a riflettere sul legame tra giovani e anziani. “Il Signore spera che i giovani, incontrando gli anziani, accolgano la chiamata a custodire la memoria e riconoscano, grazie a loro, il dono di appartenere a una storia più grande. L’amicizia di una persona anziana aiuta il giovane a non appiattire la vita sul presente e a ricordarsi che non tutto dipende dalle sue capacità. Per i più anziani, invece, la presenza di un giovane apre alla speranza che quanto hanno vissuto non vada perduto e che i loro sogni si realizzino”.