Cile: oggi i vescovi concelebrano una “Messa per la patria” nel 50° del colpo di Stato

Oggi, venerdì 21 luglio, al termine della loro settimana di ritiro, i vescovi del Paese concelebreranno una “Messa per la patria” per pregare per la pace, la riconciliazione e l’unità nel Paese, in vista del 50° anniversario del colpo di Stato che portò al potere il generale Augusto Pinochet (12 settembre 1973) e all’uccisione di Salvador Allende. La celebrazione avrà luogo nella cappella della Casa ritiri Padre Hurtado alle ore 11.30 (ora locale) e sarà trasmessa in diretta da Radio Maria in tutto il Cile e da www.radiomaria.cl, oltre che da una rete di stazioni radio cattoliche in varie diocesi del Paese. In questa occasione, l’Episcopato pregherà il Signore per il Cile: non solo per le sfide attuali, ma anche per quelle della storia e per le ferite degli ultimi decenni, affidando tutto il popolo cileno alla Vergine del Monte Carmelo.