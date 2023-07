Giornata nonni e anziani: Savona, domenica celebrazione presieduta da mons. Marino

Domenica 23 luglio (ore 10.30) nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la messa per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco in ogni quarta domenica di luglio per celebrare la figura dei nonni, la loro influenza sociale e la memoria liturgica (26 luglio) dei santi Gioacchino e Anna, secondo la tradizione cattolica genitori della Beata Vergine Maria, nonni di Gesù e patroni dei nonni. Lo rende noto la diocesi ligure in un comunicato.