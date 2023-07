Teologia: Fondazione “S. Francesco di Paola” e Conferenza episcopale calabra, al via seminario di studi “Calabria teologica – Pensare e vivere la fede qui e ora”

Prenderà il via nella serata di oggi, giovedì 20 luglio, la seconda edizione del seminario di studi “Calabria teologica – Pensare e vivere la fede qui e ora” promosso da Fondazione “S. Francesco di Paola” onlus e Conferenza episcopale calabra. Gli incontri, ospitati con cadenza settimanale presso il santuario di San Francesco di Paola, sono in programma ogni giovedì, dalle 21.30 alle 23, fino al prossimo 17 agosto.

Ad aprire il ciclo sarà questa sera mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di teologia, introdotto dal teologo Giuseppe De Simone. Il vescovo parlerà di “Una teologia per il nostro tempo e per il nostro popolo”.