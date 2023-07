Sostenibilità: Roma, da sabato al festival “Fai la differenza c’è…” 3 mostre-evento. A settembre opere di Contesteco 2023 all’asta a favore di Sos Villaggi dei Bambini

Saranno inaugurate sabato 22 luglio, alle ore 10, visitabili sino al 17 settembre, le tre mostre-evento della quarta edizione di “Fai la differenza c’è… il Festival della Sostenibilità”, il contenitore di eventi e progetti che, attraverso l’arte, il gioco, lo spettacolo, l’informazione e l’intrattenimento, si propone di diffondere i concetti di “sviluppo sostenibile” e di rendere i cittadini consapevoli di uno sviluppo a difesa del pianeta. Le tre mostre saranno tutte ospitate nel Centro Commerciale Euroma 2 di Roma: “Contesteco 2023”, “Contesteco Exhibition” e “1943 – 2023: i bombardamenti sui civili”. In parallelo, anche l’esposizione fotografica “Obiettivo Terra – La difesa del mare”.

Da sabato 22 sarà visitabile anche l’esposizione delle opere finaliste di “Contesteco 2023 – free press Metro Awards”, il concorso e l’esposizione di arte e design più eco del web dal concept “No war, salviamo i bambini dalla guerra, perché la guerra cancella il loro futuro” realizzato in collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini.

Le opere partecipanti a Contesteco 2023, laddove l’artista avrà dato il suo consenso, saranno – a settembre – presentate e battute all’asta per beneficenza; il ricavato andrà in favore di Sos Villaggi dei Bambini, organizzazione impegnata da 60 anni in Italia affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 luglio, inoltre, l'”Eco-Festa del Festival”: incontri, atelier e interviste con artigiani del riciclo, star up e associazioni. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui verranno presentate idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della della cultura sostenibile. Nel contesto dell’”Eco–Festa”, torna il format-talk “Da Venti a Trenta”, per raccontare attraverso interviste le attività in linea con lo sviluppo sostenibile del pianeta e gli obiettivi dell’Agenda 2030; in diretta live streaming sui diversi canali Facebook dell’evento ci confronteremo con esperti di settore, imprenditori e manager.