Riconoscimenti: Monopoli, al portavoce dell’Unicef Italia il “Magna Grecia Award”

Oggi a Monopoli (Ba) nella giornata intitolata “Non siamo nati soltanto per noi stessi” nella cornice del “Magna Grecia Award”, il portavoce dell’Unicef Italia, Andrea Iacomini, riceverà il premio omonimo per mano del giovane presidente Remon Karam.

“Sono particolarmente onorato di ricevere questo premio. ‘Mi ritorni in mente’, titolo di questa edizione, porta inevitabilmente a ricordare tutti quei bambini e quelle bambine dimenticate nel mondo che soffrono a causa di conflitti, epidemie, terremoti, siccità, fame e ogni altro cataclisma. È l’occasione giusta per parlare di loro”, dichiara Andrea Iacomini. “È un onore per me ricevere questo premio da Remon Karam. La sua storia è quella di un ragazzo in fuga che ce l’ha fatta. La sua tenacia e i suoi sogni rappresentano un esempio per tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine come lui che sono arrivati nel nostro Paese e ai quali dobbiamo parole e azioni di speranza e di futuro”, conclude il portavoce dell’Unicef Italia.