Sport e inclusività: fino al 23 luglio a Senigallia la manifestazione XMasters con atleti olimpici e paralimpici

(foto Cip Marche)

È iniziato la scorsa settimana “XMasters”, la manifestazione di sport, musica e intrattenimento che proseguirà fino al 23 luglio sul lungomare di Senigallia; per il secondo anno vi prende parte anche il Comitato paralimpico delle Marche. L’evento ha già visto la partecipazione di atleti paralimpici quali il giovanissimo campione di scherma Michele Massa, i surfisti Matteo Salandri e Lorenzo Bini ed il pallavolista di sitting volley e parabeach Federico Ripani. In rappresentanza della Fisip-Federazione italiana sport invernali paralimpici, sono intervenuti lo snowboarder Riccardo Cardani, lo sciatore Davide Bendotti ed il preparatore atletico delle nazionali di sci alpino e snowboard Jacopo Piccardi. Sono in programma anche interviste, workshop per provare sport paralimpici e non, nello stand del Cip Marche ed Inail Marche, sarà presente all’evento anche Melissa Milani, presidente del Cip Emilia Romagna. Domani pomeriggio, 21 luglio, ospite Lorenzo Marcantognini, giocatore della Nazionale di calcio amputati, mentre sabato 22 luglio sarà la volta di Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla, e l’istruttrice di yoga Patrizia Saccà, testimonial della giornata nonché ex atleta paralimpica, alfiere della bandiera paralimpica a Torino 2006 e membro di giunta nazionale Cip. Il programma si chiuderà domenica 23 luglio con ospite Daniele Cassioli, pluricampione nello sci nautico.