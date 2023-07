Giffoni Film Festival: Csi e Us Acli, resi noti i vincitori del video contest ideato nel progetto “Net. Oltre le reti”

(Foto: Csi)

Il Centro sportivo italiano (Csi) e l’Us Acli giocano in doppio la partita di “Net. Oltre le reti”, il progetto – finanziato da Sport e Salute Spa e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – che trae spunto dagli sport di racchetta, quali tennis, padel, tennistavolo, badminton e pickleball. È doppia anche la sfida lanciata dai due enti contro bullismo e cyberbullismo, desiderosi di proporre insieme un’attività di sensibilizzazione sul triste fenomeno sociale, oltre che di porre un freno al drop out giovanile, ossia all’abbandono precoce della pratica sportiva.

Tra un set e un altro, quest’anno, oltre ai diversi smash messi a segno dai giovani teenager (ragazzi tra i 10 e i 13 anni) cui si rivolge il progetto, un “game” del tutto eccezionale è stato disputato con dei “Ciak!”.

In collaborazione con Giffoni Experience, il Csi ha infatti ideato un video contest che ha visto i giovani sportivi interrogarsi sul delicato tema del bullismo nello sport. Ne sono fuoriuscite delle ricette in pillole sui valori dello sport, realizzate attraverso delle storie e videointerviste. Sono 15 le società dei due enti che hanno proposto diverse clip alla Giuria del Giffoni Experience.

In occasione della 53ª edizione del Giffoni Film Festival, il festival cinematografico – in calendario dal 20 al 29 luglio a Giffoni Valle Piana – che promuove il cinema per ragazzi, sono stati resi noti dalla giuria i nomi delle due società vincitrici. Per i colori del Csi la menzione particolare è andata alla Teramo For Tennis Team Asd, mentre per Us Acli ha vinto il Centro sportivo Bonacossa Milano.

Assai soddisfatto per la produzione ricevuta il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, che ha dichiarato: “Il video contest fa riferimento a tematiche che spessissimo affrontiamo ed approfondiamo. Giffoni è attivo con tantissimi progetti dedicati al contrasto al bullismo e al cyberbullismo ed in genere alla sicurezza digitale. Quello dello sport è un mondo al quale siamo molto vicini perché condividiamo i valori di solidarietà e coesione che da sempre rappresentano quel patrimonio che da 53 anni consegniamo ai nostri ragazzi, alle nuove generazioni. Questo progetto mette insieme questi due aspetti e lo fa attraverso il linguaggio dell’audiovisivo, linguaggio che ha reso Giffoni un riferimento internazionale nel campo del cinema per ragazzi”.

Intanto le due realtà vincitrici saranno dal 15 al 17 settembre 2023 tra le 30 squadre partecipanti ai Net Master di Perugia, evento conclusivo del progetto “Net. Oltre le reti”, che vedrà impegnate racchette di misure e pesi diversi sui campi di padel, badminton, tennistavolo, pickleball e tennis. Sarà questa la cornice per consegnare ai nuovi giffoner sportivi le targhe premio per le clip realizzate.