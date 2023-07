Liguria: disponibile il primo numero di “Correvano insieme”, bimestrale degli Uffici della Pastorale dello sport e tempo libero delle diocesi della Regione

“Correvano insieme” è il nuovo bimestrale, cartaceo e online, realizzato dagli Uffici della Pastorale dello sport e tempo libero delle diocesi della Regione ecclesiastica ligure. Si tratta del “frutto di un nuovo lavoro che le Pastorali dello sport, turismo e tempo libero di tutte le diocesi della Liguria hanno deciso di realizzare insieme per far conoscere meglio il prezioso lavoro delle loro attività di Pastorale sul territorio”. “Correvano insieme è una frase che l’evangelista Giovanni riporta sul suo Vangelo per descrivere lo stato d’animo dei suoi due discepoli che vanno verso il sepolcro vuoto” si legge nell’editoriale di presentazione del primo numero. La pubblicazione nasce proprio dal lavoro di coordinamento e sinergia degli Uffici che, in Liguria, si occupano di sport e tempo libero, e presenta, in 12 pagine, alcune delle attività che vengono svolte in questo ambito. Come si legge sul sito della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, il titolo “‘Correvano Insieme’ rende concretamente l’idea che c’è una pastorale molto attiva sul territorio che lavora tra la gente e per la gente, trasmettendo valori evangelici e testimoniando in modo non banale, la gioia di essere cristiani”. Nel primo numero si trovano la cronaca dei “Giochi senza Barriere” dalla diocesi di Ventimiglia, il “Progetto turistico-ambientale” della diocesi di Savona-Noli, l’iniziativa “Sport in seminario” e “Sport educativo al Don Bosco” dalla diocesi di Genova. E, ancora, lo “Sport per tutti” dalla diocesi di Chiavari, e “Aperti al futuro” dalla diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato.