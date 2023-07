Incendio in Rsa a Milano: diocesi, domani i funerali delle sei vittime in duomo. La messa esequiale sarà presieduta da arcivescovo Delpini

Si svolgeranno domani, venerdì 21 luglio, alle ore 11, in duomo, i funerali delle sei persone morte nella Rsa “Casa per coniugi”, a Milano, per le conseguenze dell’incendio sviluppatosi nella notte tra il 6 e il 7 luglio.

A presiedere la messa esequiale sarà l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, che lo scorso 8 luglio ha già avuto modo di esprimere la sua vicinanza ai parenti delle vittime, ai feriti e agli ospiti della struttura, in un momento di preghiera nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Rita, adiacente alla Rsa.

I funerali saranno trasmessi in streaming sul portale diocesano (www.chiesadimilano.it), sul canale YouTube della diocesi e su DuomoTv, in diretta televisiva su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).