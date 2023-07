Diocesi: Savona, stasera concerto in piazza del duomo, Cappella Sistina e chiostro francescano aperti

(foto diocesi Savona-Noli)

È in programma stasera, alle ore 21 in piazza del duomo a Savona, il concerto del complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano”. L’evento è promosso dal Complesso museale della cattedrale, nell’ambito del Savona Downtown Music Festival e del progetto sull’accessibilità degli spazi artistici a giovani in formazione e sul sostegno alla cultura musicale prodotta nel territorio. Per l’occasione nella stessa serata, dalle ore 21 alle ore 23, saranno aperti al pubblico la Cappella Sistina, il chiostro francescano ed il bookshop, con la possibilità di accompagnamento da parte di volontari dell’Associazione Amici del patrimonio. Nella Cappella Sistina sarà possibile vedere i manufatti artistici del Gruppo famiglie ucraine presenti a Savona e dei Cavalieri Amici. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3270281083, scrivere via e-mail a visitasistina@diocesisavona.it o consultare il sito web cattedralesavona.it.