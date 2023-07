Gmg Lisbona: Poste Portogallo, un nuovo francobollo dedicato alla Giornata

©GMG Lisbona 2023

A pochi giorni dall’apertura della Gmg di Lisbona, le Poste portoghesi hanno presentato un secondo esclusivo francobollo dedicato alla Giornata. Le Poste, spiegano dal Comitato organizzatore locale della Gmg, ha emesso una serie di due francobolli con valore facciale di 0,61 e 1,15 euro, con una tiratura di 75.000 esemplari ciascuno, e un blocco filatelico con un francobollo, che può essere acquistato per 3 euro”. La Gmg entra così a fare parte del piano filatelico nazionale. I nuovi francobolli rappresentano Papa Francesco e i simboli della Gmg – la Croce del Pellegrino e l’icona della Madonna Salus Populi Romani – che sono stati in pellegrinaggio in tutto il Paese e ora si trovano a Lisbona, loro tappa finale. Questa seconda emissione fa seguito a quella del 1° agosto 2022. Non è la prima volta che le Poste portoghesi collaborano con la Chiesa cattolica. Nel 1895, in occasione del 700° anniversario della nascita di Sant’Antonio, fu presentata una serie filatelica.