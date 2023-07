Giovanni Paolo I: Vallada Agordina, domani sera concerto di musica antica nella chiesa di San Simon

foto Musal

Domani, alle 21, la chiesa monumentale di San Simon di Vallada Agordina, collocata sul Colle Celentòne, ospiterà un concerto di musica antica con protagonisti il maestro e polistrumentista Mauro Occhionero e l’organista Luca Scandali. Il nuovo appuntamento della rassegna estiva dedicata al beato Papa Giovanni Paolo I permetterà quindi di unire la magia delle sette note alla bellezza di questo luogo dichiarato monumento nazionale italiano dal lontano 1877 per la sua rilevanza storica e culturale, oltre che ovviamente religiosa.

Mauro Occhionero è un polistrumentista formatosi musicalmente presso la Scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Fondatore degli Ensemble Yiddish Mame e Locus Amoenus, esegue da oltre 15 anni opere su temi ad orientamento interconfessionale ed interculturale.

Luca Scandali è diplomato in Organo e composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida del maestro Patrizia Tarducci e in Clavicembalo, sempre con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro dove, successivamente, ha ottenuto il diploma di composizione sotto la guida del maestro Mauro Ferrante.

“La chiesa di San Simon – si legge in un comunicato -, splendido esempio di stile gotico alpino e attrazione di grande significato e prestigio per tutto l’Agordino, cuore delle Dolomiti, si appresa quindi ad accogliere un concerto di musica antica di grande interesse eseguito da due musicisti rinomati e molto apprezzati”.