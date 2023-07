Gmg Lisbona: dall’Austria 3mila partecipanti tra organizzazioni diocesane e movimenti ecclesiali

Più di 1.500 giovani e giovani adulti austriaci si stanno dirigendo in questi giorni verso il Portogallo per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona dal 1° al 6 agosto e alle “Giornate nelle diocesi” dal 26 luglio. I giovani pellegrini saranno accompagnati dal vescovo dei giovani, mons. Stephan Turnovszky, dal vescovo di Graz, mons. Wilhelm Krautwaschl, dal vescovo di Innsbruck, mons. Hermann Glettler, e dal vescovo della Carinzia, mons. Josef Marketz, nonché dai membri di ordini religiosi, gruppi diocesani o comunità. Secondo il coordinamento nazionale locale della Giornata mondiale della gioventù, alla 38ª Gmg sono attesi a Lisbona un totale di circa 3.000 partecipanti provenienti dall’Austria, perché nel computo finale vanno sommati anche i membri di movimenti e organizzazioni ecclesiastiche che hanno organizzato la loro presenza in maniera autonoma. Mons. Turnovszky raggiungerà Lisbona dal 25 luglio. I gruppi del “Magis” dei Gesuiti, i salesiani di Don Bosco, i gruppi legati alle abbazie di Kremsmünster e di Heiligenkreuz hanno organizzato in autonomia viaggi su base nazionale. I membri della Katholische Jugend Österreich (Kj) saranno accompagnata dal presidente onorario Tobias Kirschner; a Lisbona saranno presenti vari gruppi in rappresentanza di organizzazioni ecclesiali come “Jugend für das Leben – Giovani per la vita”, la Legio Mariae, la Comunità di Loretto e la Comunità delle Beatitudini. Sarà inoltre presente una delegazione di 44 membri dell’ordinariato militare, composta da funzionari pubblici, sottufficiali e ufficiali di età inferiore ai 30 anni. Il loro programma include un invito della cappellania militare portoghese con altri giovani soldati di tutto il mondo. Il 1° agosto, tutti i pellegrini austriaci si incontreranno presso la Scuola tedesca di Lisbona, al tradizionale “Incontro austriaco” insieme ai loro vescovi. Dopo la conclusione, alle 13.30, tutti insieme si recheranno alla Colina do Encontro, per la messa inaugurale della Gmg, prevista per le 19.