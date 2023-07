Diocesi: Sulmona, al via stasera la prima edizione di “The door to your Talent”

Oggi, giovedì 20 luglio, alle ore 21, si darà il via alla prima edizione di “The door to your Talent”, serata organizzata dall’associazione culturale “Luce nel Mondo” in collaborazione con la diocesi di Sulmona-Valva e la Pastorale giovanile, che accoglierà giovani talenti del territorio – senza distinzione di cultura e religione – presso il cortile dell’episcopio in viale Roosevelt, 7 a Sulmona.

L’iniziativa nasce dalla “volontà di valorizzare giovani artisti attraverso la condivisione del proprio talento, messo a disposizione per una comunità desiderosa di fermento e che abbia lo sguardo verso un futuro dipinto di nuovi colori. Anche Papa Francesco, in vista della prossima Gmg a Lisbona, esorta i giovani con queste parole: ‘Se non sarete creativi, se non sarete poeti, questo incontro… sarà una fotocopia degli altri incontri'”.

Un incitamento di fronte a questo particolare momento della vita che, nonostante le difficoltà, permette ad ognuno di mettere in campo le proprie risorse con l’autenticità che ci appartiene e ci rende unici. La stessa unicità che contraddistingue i partecipanti di questo evento che vedrà protagonisti diciotto ragazzi e ragazze che avranno l’occasione di esprimere la propria passione. Al talent prenderanno parte alcuni degli allievi della scuola “Onderadiorecord” dei due artisti di calibro Mauro Mengali ed Antonella Bucci: Silvia Di Censo, Francesca Calabria, Aurora Tesone, Federica Tollis e Davide Settevendemmie, il quale solo qualche giorno fa, ha ricevuto la medaglia d’oro alle qualifiche nazionali aprendosi la strada per la partecipazione ai mondiali di canto del prossimo anno.