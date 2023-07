Giornata nonni e anziani: Loreto, iniziative e celebrazioni promosse dalla Delegazione pontificia

In occasione della terza edizione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà domenica 23 luglio sul tema “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1,50), la Delegazione pontificia di Loreto ha predisposto un programma di iniziative e celebrazioni. Si inizia nella serata di domani, venerdì 21 luglio, quando alle 20 verrà proposto il concerto d’organo del maestro Andrea Campolucci, in onore dei nonni e degli anziani.

Sabato 22, dalle 21, Santo Rosario e fiaccolata seguiti dalle “Meditazioni in Canto” guidate da mons. Marco Frisina insieme alla corale diocesana e ai partecipanti al laboratorio liturgico musicale. La preghiera sarà trasmessa in diretta da Telepace e dal canale YouTube “Santa Casa Loreto”.

Infine, domenica 23 luglio, mons. Armando Trasarti, vescovo emerito di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, presiederà alle 10 la celebrazione eucaristica presieduta animata dal Coro diocesano guidato da mons. Marco Frisina. Anche la messa sarà trasmessa in diretta dal canale YouTube “Santa Casa Loreto”.