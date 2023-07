Diocesi: Lanusei, ieri sera inaugurato a Tortolì l’oratorio “Amoris Laetitia”

La diocesi di Lanusei ha inaugurato, ieri sera, il nuovo oratorio diocesano “Amoris Laetitia”, adiacente agli spazi della Caritas, a Tortolì, alla presenza del vescovo Antonello Mura, dell’assessore regionale agli Enti locali, Aldo Salaris, e delle autorità civili e militari.

L’inaugurazione ha aperto ufficialmente gli spazi ricreativi del nuovo oratorio, che è già fruibile da tutti, grandi e piccoli, a partire dai 6 anni, con laboratori, giochi, attività ludiche, sport, musica e divertimento dal 20 al 31 luglio.

L’oratorio, inoltre, resterà a disposizione per le iniziative di tutte le parrocchie della diocesi nel corso dell’intero anno.

La struttura, finanziata con fondi regionali per 1.350.000 per un valore complessivo di 1.700.000 (350mila euro di compartecipazione da parte della diocesi di Lanusei), è stata realizzata e attrezzata con i più moderni e innovativi strumenti ed è dotata di palestra e campi da gioco in grado di ospitare le diverse discipline sportive, dal padel al basket, dalla pallavolo al calcio; spazio musicale, sala da disegno e molto altro.

L’obiettivo della Regione attraverso l’assessorato degli Enti locali è quello di prevenire forme di disagio anche mediante la pianificazione e l’implementazione di misure e azioni di contrasto alle condizioni di emarginazione sociale nell’ambito delle quali rivestono particolare rilievo i centri di aggregazione e formazione sociale.