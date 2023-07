Brasile: Rondonópolis, in corso l’incontro nazionale delle Comunità ecclesiali di base. Papa Francesco in messaggio le invita a essere “Chiesa in uscita”

(Foto: Ceb)

Prosegue a Rondonópolis, presso il Centro eventi Santa Terezinha, il 15° incontro interconfessionale delle Comunità ecclesiali di base (Ceb) del Brasile. I temi salienti sono quelli della valorizzazione dell’attività religiosa dei laici, della diversità culturale e della critica al modello socio-economico incentrato sull’estrazione delle risorse naturali.

Martedì sera una celebrazione ha aperto ufficialmente l’incontro, che proseguirà fino a sabato luglio e riunirà circa 1.500 rappresentanti delle Ceb di tutto il Brasile, oltre a religiosi e religiose, leader di organizzazioni legate alla Chiesa cattolica, di altre confessioni cristiane ed espressioni spirituali, movimenti sociali e popolari. Sessantatré vescovi partecipano all’assemblea.

Papa Francesco ha inviato un messaggio ai partecipanti all’incontro dicendo di voler essere vicino alla 15ª assemblea interecclesiale delle Ceb. Il Santo Padre ha chiesto ai partecipanti di continuare a lavorare e di non dimenticare di cercare la sintonia con la questione della “Chiesa in uscita”. Il Papa ha paragonato la Chiesa all’acqua. “Se l’acqua non scorre nel fiume, diventa stagnante e si ammala. La Chiesa, quando esce, cammina, si sente più forte”, ha detto.