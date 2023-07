Cinema: al via oggi pomeriggio il Giffoni Film Festival, “Indispensabili” il tema dell’edizione 2023

(Foto: Giffoni Film Festival)

Giffoni è ogni volta una nuova storia, il posto dove ragazze e ragazzi raccontano la libertà, la bellezza. L’edizione 2023 inizia oggi e ha come tema “Indispensabili”. La kermesse prosegue fino al 29 luglio. A inaugurare la 53ª edizione, alle 17.30, sarà il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella Piazza della Cittadella del Cinema. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parteciperà con un messaggio augurale che sarà proiettato in Sala Blu “Impatto Giovani”.

Grande attesa per l’anteprima del film “L’ultima volta che siamo stati bambin”i, che segna l’esordio alla regia di Claudio Bisio, che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. È la storia di quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera. I giurati viaggeranno insieme ai giovani protagonisti del film in un’Italia stremata fra soldati allo sbando, disertori, truppe di tedeschi occupanti e popolazioni affamate. Una storia di amicizia e fragilità, libertà e rivoluzione. Con Bisio, i giovanissimi attori Carlotta De Leonardis, Alessio Di Domenicantonio, Lorenzo Mc Govern e Vincenzo Sebastiani.

Cresce l’attesa per Impact!, la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Blu – Impatto Giovani, che prende il nome dal progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche giovanili e Servizio civile universale.

Spazio ai film in concorso con “Totem” di Sander Burger (Netherlands, Luxembourg, Germany, 2022, 93’) dedicato agli Elements +10; “Just Super” di Rasmus A. Sivertsen (Norway, 2022, 76’) riservato agli Elements +6 e “The Mountains” di Christian Einshoj (Denmark, Norway, 2023, 87’) per la sezione Gex Doc.

Atteso anche il Giffoni Music Concept, appuntamento alle 22, in Piazza Fratelli Lumière, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone.