Giornata nonni e anziani: Dicastero laici, famiglia e vita, domenica 5 vecchi consegneranno simbolicamente la Croce del pellegrino della Gmg ad altrettanti giovani in partenza per Lisbona

Domenica 23 luglio si celebra la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest’anno ha come tema “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1, 50). Papa Francesco celebrerà la messa nella basilica di San Pietro. Alla messa, rende noto il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, parteciperanno oltre 6.000 persone, di cui molti anziani provenienti da tutta Italia: nonni accompagnati dai nipoti e dalle famiglie, anziani ospiti di case di riposo e Rsa, oltre a tanti anziani impegnati nella vita parrocchiale, diocesana e associativa. Al termine della celebrazione, cinque anziani – in rappresentanza dei cinque continenti – consegneranno simbolicamente la Croce del pellegrino della Gmg a cinque giovani in partenza per Lisbona, “a significare la trasmissione della fede di generazione in generazione. Il gesto di invio vuole anche rappresentare l’impegno che gli anziani e i nonni hanno accolto, su invito del Santo Padre, di pregare per i giovani in partenza e di accompagnarli con la loro benedizione”. A tutti i partecipanti alla celebrazione in San Pietro, la diocesi di Roma consegnerà la preghiera per la terza Giornata mondiale e il messaggio di Papa Francesco per l’occasione. Nella nota il Dicastero rinnova l’invito a celebrare la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani in ogni diocesi del mondo con una messa a loro dedicata e visitando gli anziani soli. “A chi compie questi gesti è concessa l’indulgenza plenaria”. A riguardo due esempi di celebrazioni, tra le molte che si svolgeranno nel mondo, sono quello della Conferenza episcopale brasiliana, che celebrerà una messa con gli anziani al santuario di Aparecida e quello della Conferenza episcopale canadese, che ha diffuso un video per invitare i giovani a visitare gli anziani nelle case di riposo. Il Comitato organizzatore locale della Gmg di Lisbona si è unito all’invito di Papa Francesco, lanciando due iniziative: “Queridosavos.pt: – per promuovere una catena di preghiera di nonni e anziani per accompagnare i giovani in partenza per Lisbona – e una sfida sui social media invitando tutti i giovani a visitare i loro nonni prima della giornata e a scattare una foto o un video con loro”.