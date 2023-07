Editoria: il Regno, nell’ultimo numero nomina prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nuovi futuri cardinali, 50ª Settimana sociale e guerra in Ucraina

“Quasi un testamento. La lettera con la quale Papa Francesco ha accompagnato, il 1° luglio scorso, la nomina del nuovo prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, l’argentino Víctor Manuel Fernández, 60 anni, finora arcivescovo di La Plata, in sostituzione del settantanovenne gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, è un documento importante del pontificato. Più importante della stessa riforma della curia che, varata dopo 8 anni di lavori, sembra non incidere molto, se non nel discutibile ridimensionamento della Segreteria di stato”. Si apre così l’editoriale del nuovo numero de Il Regno-Attualità, intitolato “La Chiesa di Francesco. La nomina di Fernández e la custodia della fede”, nel quale il direttore Gianfranco Brunelli sottolinea la linea del “custodire la fede, non condannare”.

Nello stesso numero anche un’intervista, a firma di Massimo Faggioli, a mons. Daniel Flores, vescovo di Brownsville in Texas, al confine col Messico dal titolo “Cristo nei migranti”. E ancora: un pezzo di Luigi Accattoli sui 21 nuovi cardinali che verranno creati nel Concistoro del 30 settembre; uno di M.E. Gandolfi su Santa Sede e Sinodo dei vescovi. P. Tommasone si sofferma sulla 50ª Settimana sociale nel pezzo intitolato “Partecipare nel paese dei ‘senza’”. F. Ruggiero firma l’articolo “Padri – Agostino e la violenza In un mondo senza pace”, mentre F. Gasparroni approfondisce il maxiprocesso in Vaticano “Verso il gran finale”.

Lo studio del mese “Ucraina: resistere al male”, è dedicato alla guerra, a Roma vista da Kiev, alla figura di mons. Shevchuk e ai viaggi del card. Matteo Zuppi.