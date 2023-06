Ue-Sudan: 190 milioni di euro in assistenza umanitaria e allo sviluppo

“Per il conflitto in Sudan, che causa sofferenze indicibili al Paese e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case in cerca di sicurezza”, la Commissione Ue ha promesso oggi un totale di 190 milioni di euro in assistenza umanitaria e allo sviluppo. L’iniziativa arriva mentre il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ospita oggi un evento di impegno ad alto livello per sostenere la risposta umanitaria in Sudan e nella regione. Del nuovo pacchetto totale di aiuti dell’Ue, 52 milioni di euro sono destinati all’assistenza umanitaria in Sudan “per sostenere i più vulnerabili coinvolti nella crisi”. Altri 8 milioni di euro sono destinati a sostenere i vicini del Sudan “per far fronte all’arrivo di coloro che fuggono dal Sudan”. Inoltre, 130 milioni di euro “in cooperazione allo sviluppo sosterranno la sicurezza alimentare, la resilienza e la salute delle persone più vulnerabili”. Il nuovo finanziamento umanitario si aggiunge ai 73 milioni di euro già assegnati al Sudan nel 2023 in assistenza umanitaria e a 1,15 milioni di euro stanziati per i soccorsi immediati e l’assistenza di primo soccorso alle popolazioni dello stesso Sudan e ai rifugiati e rimpatriati nei Paesi vicini. All’inizio di quest’anno l’Ue ha inoltre lanciato voli di un ponte aereo umanitario per inviare – spiega un a nota – forniture essenziali e gli esperti dell’Unione in materia di aiuti umanitari “sono stati rapidamente inviati lungo le regioni di confine nei Paesi confinanti con il Sudan (Etiopia, Sud Sudan, Ciad ed Egitto), per valutare le esigenze umanitarie emergenti in il terreno”.