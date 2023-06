Portogallo: Fatima, al via oggi le giornate pastorali guardando alla Gmg e alle sfide future. Dal 21 giugno assemblea straordinaria dei vescovi

Si guarda già al dopo Giornata mondiale della gioventù in Portogallo: le tradizionali “giornate pastorali dell’episcopato portoghese”, che si aprono oggi a Fatima, hanno infatti a tema “Gmg Lisbona 2023: sfide pastorali post-Gmg per le diocesi e per la Conferenza episcopale portoghese”. I lavori cominciano con una riflessione sul “fondamento teologico della Gmg”, per poi continuare con un aggiornamento sulla preparazione da parte del Comitato organizzatore nazionale. Domani invece i Comitati organizzatori diocesani si confronteranno sul tema del dopo-Gmg, per “identificare alcune proposte concrete su come continuare il cammino” dopo l’evento di agosto. Alle giornate pastorali partecipano vescovi, sacerdoti, laici e giovani delle diocesi, rappresentanti della vita consacrata. I vescovi resteranno a Fatima ancora un giorno, il 21 giugno, per un’assemblea straordinaria della Conferenza episcopale (Cep): si parlerà del Sinodo di ottobre e ci sarà “un incontro tra i vescovi e alcuni membri del Dicastero per la Dottrina della fede”, dice una nota della Cep, incontro che si inserisce “nel cammino che la Chiesa in Portogallo ha avviato per implementare una cultura della cura e della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili nei loro ambienti”.