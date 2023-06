Diritti umani: Medu, a Roma dal 21 giugno all’ingresso del Policlinico Gemelli una mostra fotografica di Odino Vignali

Dal 21 giugno verrà allestita nell’area d’ingresso del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs una mostra realizzata da Odino Vignali, fotografo e operatore socio-sanitario volontario dell’Associazione medici per i diritti umani (Medu) che ha l’obiettivo di curare, testimoniare e, a partire dalla pratica medica, denunciare le violazioni dei diritti umani e in particolare l’esclusione dall’accesso alle cure di persone socialmente vulnerabili, senza dimora o che vivono in insediamenti precari, italiane, migranti o rifugiate. La clinica mobile “Un camper per i diritti”, oggetto della mostra, percorre le strade di Roma da quasi venti anni con l’obiettivo di raggiungere i gruppi di popolazione più vulnerabili che vivono in strada o presso insediamenti informali; opera in orario serale, fornendo assistenza sanitaria e orientamento socio-legale per favorire la conoscenza dei diritti e l’accesso ai servizi territoriali. L’intervento prevede la presenza di un team multidisciplinare – composto da un coordinatore di progetto, un coordinatore clinico, due mediatori linguistico-culturali e un logista – e di un ampio gruppo di volontari, tra cui medici e operatori socio-legali. “Da molti anni svolgo attività volontaria sulla clinica mobile di Medu – dichiara Massimo Fantoni, ricercatore dell’Università Cattolica e direttore Uoc Emergenze infettive e coordinatore Antibiotic Stewardship Team del Gemelli -, ho visto tanti insediamenti informali”. “Le persone che vengono in contatto con gli operatori del camper – prosegue – sono spesso migranti in transito, di tantissime nazionalità, oppure senza fissa dimora, oppure stranieri stanziali con scarsa conoscenza dei loro diritti. Ognuno porta su di sé i segni di storie difficili e dure. Io porto con me il desiderio di continuare a indignarmi, a non rassegnarmi alle violazioni dei diritti, ad apprezzare la vicinanza di vite fragili”.