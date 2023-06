Bulgaria: 60° “Pacem in terris”, conferenza internazionale ecumenica. Mons. Kavalenov, “ognuno lavori per la pace”

In occasione del 60° anniversario dell’enciclica di Giovanni XXIII, “Pacem in terris”, la diocesi cattolica di Nicopoli in Bulgaria insieme al Pontificio comitato di scienze storiche ha organizzato la conferenza internazionale ecumenica “Nella ricerca della pace” che avrà luogo domani, martedì 20 giugno, dalle 9 alle 17 nell’aula dell’Accademia bulgara delle scienze. La conferenza sarà moderata da Kiril Kartalov, membro della Pontificia Accademia delle scienze. Il discorso principale sull’enciclica sarà tenuto da mons. Luciano Suriani, nunzio apostolico in Bulgaria e in Macedonia del Nord. Seguiranno le riflessioni teologiche di mons. Strahil Kavalenov, vescovo di Nicopoli, ma ci sarà anche l’intervento di Parush Parushev, rettore della Scuola universitaria spirituale, e di padre Dobromir Dimitrov, superiore della chiesa ortodossa bulgara “San Giovanni di Rila”. “Oggi di nuovo il mondo è sottoposto agli stessi rischi che incombevano anche sessanta anni fa e l’enciclica profetica di Papa Giovanni XXIII con l’idea di cercare collaborazione per la pace tra tutti gli uomini di buona volontà è importantissima”, spiega al Sir, mons. Strahil Kavalenov, vescovo di Nicopoli e organizzatore dell’evento. “L’unica medicina della guerra è la pace e il dialogo, lo dice in ogni occasione anche Papa Francesco pregando per la fine dei conflitti attuali e sono idee non solo per i cattolici perché la nostra conferenza è con partecipazione ecumenica di molti ortodossi”. Aggiunge: “L’invito è rivolto a tutti, ognuno con i propri sforzi deve lavorare per la pace”.

Nel programma, inoltre, le riflessioni filosofiche sulla “Pacem in terris”, presentate da Veselin Petrov dell’Accademia delle scienze bulgara e da Vladimir Gradev dell’Università di Sofia. Lo sfondo storico dell’enciclica invece sarà esaminato da Roberto Regoli dell’Università Gregoriana, da Moreno Berettini dell’Università Cattolica di Milano e da Umberto Castanino Berlinghieri dall’Università di Parma. Negli altri pannel si parlerà degli aspetti politici, giuridici, economici ed ecologici dell’enciclica ma anche visuali. L’evento verrà concluso con l’intervento “Educazione di pace in tempo di crisi” dell’ex ministro degli Esteri, nominato ambasciatore presso la Santa Sede, Kostadin Kodzabashev. Nella serata di domani al Teatro dell’Opera di Sofia si svolgerà il “Concerto per la pace”.