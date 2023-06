Special Olympics: Berlino, al via ieri i World Games 2023. La prima medaglia azzurra con la ginnasta Bambi Becattini

Al via, da ieri, la 16esima edizione degli Special Olympics World Games 2023. Berlino ha accolto, nel corso di una cerimonia augurale festosa ed emozionante in diretta mondiale live, la delegazione azzurra, composta da 142 persone, di cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati. Fino al 25 giugno il gruppo di atlete ed atleti italiani sarà impegnato a competere ai Giochi, per la prima volta, in Germania. Proprio ieri è arrivata la prima medaglia azzurra conquistata dalla ginnasta Bambi Becattini nella specialità All Around.

I Giochi mondiali Special Olympics- il più importante evento multi sportivo e inclusivo al mondo- promettono memorabili esperienze di aggregazione, gioco ed inclusione tra le persone ed i popoli. Non si tratta, per i partecipanti, solo di competere con tutte le forze e con la determinazione di sempre, ma di dare corpo e anima ad una vera e caleidoscopica kermesse dello sport. Alla cerimonia di chiusuradel 25 giugno sarà presente anche il ministro per lo Sport e giovani Andrea Abodi, cui – nel corso della cerimonia di Flag Handover- sarà affidato il testimone per l’organizzazione italiana degli Special Olympics Winter World Games dall’8 al 16 marzo 2025 a Torino.

Ai Mondiali di Berlino 2023 migliaia di persone con disabilità intellettive, provenienti da tutto il mondo, gareggiano insieme in 26 discipline sportive: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo. In molte di esse atleti ed atleti partner, rispettivamente con e senza disabilità intellettive, giocano insieme nella stessa squadra.

Ieri il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha visitato il padiglione dei programmi salute Healthy Athletes® totalmente dedicato ai temi del benessere fisico e alla prevenzione. Dal 17 al 24 giugno, in un ambiente gioioso ed ospitale gli atleti, le famiglie e gli accompagnatori apprendono ad avere cura di sé e a fare scelte sane con il supporto di specialisti e di screening gratuiti di alto livello.