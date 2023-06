Anziani: Auser Toscana, il 21 giugno a Firenze un evento regionale dedicato all’invecchiamento attivo

Il 21 giugno a Firenze, presso l’ Auditorium Meyer Health Campus a partire dalle ore 9,45, si terrà un evento regionale dedicato all’invecchiamento attivo. L’iniziativa si inserisce nel progetto di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo di iniziativa del Dipartimento delle politiche per la famiglia, sotto la supervisione dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (Irccs Inrca) di Ancona. L’incontro costituisce un’importante occasione di sensibilizzazione alla promozione di una vita attiva e in salute, tema sul quale società civile ed esperti si confronteranno in una tavola rotonda alla quale parteciperanno, fra gli altri, Claudio Falasca per Auser nazionale, che interverrà sulla legge delega sugli anziani; Simonetta Bessi, presidente Auser Toscana, presenterà l’accordo di collaborazione “Invecchiamento attivo” tra Auser e Regione Toscana; Gabriele Danesi, per il progetto “Abitare Solidale”, parlerà de “la casa luogo di comunità e di autonomia”.