Solidarietà: Genova, continua l’impegno della Caritas diocesana e della Fondazione Auxilium per la comunità ucraina accolta

Continua l’impegno della Caritas diocesana e della Fondazione Auxilium per la comunità ucraina di Genova. “Un’occasione per continuare a camminare insieme è stata la realizzazione presso i locali della parrocchia di Santo Stefano di una piccola biblioteca ricca di volumi di diversi generi scritti in lingua ucraina”, spiegano i responsabili della Fondazione Auxilium. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un progetto promosso da Ali Confcommercio-Associazione Librai italiani, Caritas diocesana, l’Associazione Pokrova Odv e Unicef. Per i più piccoli, poi, continuerà almeno fino a fine giugno il City Camp 2023, il centro estivo rivolto ai bambini accolti per l’”emergenza Ucraina” da Fondazione Auxilium. “Un progetto prezioso che si realizza grazie al sostegno del Rotary Club Centro storico e di Carmagnani Spa e la collaborazione del Basket Pegli”. Un’occasione per stare insieme con “giochi, attività di animazione e svago, per favorire socializzazione, ambientamento, conoscenza e integrazione e rendere anche questa seconda estate lontana da casa un tempo di crescita, amicizia e opportunità per tutti questi bambini”. Nei giorni scorsi, infine, si è chiuso il secondo anno della scuola di italiano per persone straniere promossa da Caritas di Genova in collaborazione con Masci Liguria, Padri Agostiniani, Centro pastorale Frassati a Quarto, Istituto Santa Dorotea a Rivarolo, Istituto Gobetti a Sampierdarena. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 380 allievi provenienti da 34 paesi diversi, accompagnati da 72 volontari docenti per un totale di 498 ore di corso svolte. “Soprattutto – spiegano gli organizzatori – l’impegno di tanti nell’insegnamento, nello studio e nella costruzione di una comunità accogliente ed educante”.