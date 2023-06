Spiritualità: Padova, in Basilica domani sera il concerto “Musica commenta i Sermoni di Sant’Antonio”

La “Musica commenta i Sermoni di Sant’Antonio” è il titolo dell’evento musicale che si terrà martedì 20 giugno, alle ore 20.45, in Basilica del Santo a Padova. Protagonista del concerto sarà la Cappella musicale antoniana, con il suo coro, i solisti e l’orchestra, con la direzione del Maestro Valerio Casarin.

Il programma del concerto è costituito dall’esecuzione di mottetti di autori vari che, spaziando nell’arco temporale di quattro secoli, fungeranno da commento ai Sermones (Sermoni) di sant’Antonio, la grande opera letteraria e teologica di frate Antonio, con cui il religioso si prefiggeva di fornire ai suoi confratelli uno strumento di formazione per la vita cristiana. Gli argomenti trattati sono in generale quelli della fede e dei buoni costumi. Il Santo offriva ai predicatori strumenti per la predicazione: come insegnare ai fedeli la dottrina del vangelo, come valorizzare i sacramenti, soprattutto la penitenza e l’eucaristia.

I documenti d’archivio indicano il 1486 come anno ufficiale di costituzione della Cappella musicale del Santo, ma si ritiene che fosse in attività già in precedenza, probabilmente per l’inaugurazione dell’altare maggiore del Donatello (1450). La Cappella antoniana anima le liturgie solenni della Pontificia Basilica del Santo e svolge, inoltre, un’intensa attività concertistica a favore di associazioni che operano nell’ambito del volontariato. La formazione, diretta dal 2006 dal maestro Valerio Casarin, è composta da 65 elementi.