Papa Francesco: nomina padre Gianfranco Ghirlanda patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta

Papa Francesco ha nominato Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta il card. Gianfranco Ghirlanda. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Sempre oggi il Santo Padre ha ricevuto in udienza fra John T. Dunlap, Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, e seguito. Il colloquio privato – fa sapere la sala stampa vaticana è durato circa un quarto d’ora. Il Papa ha donato al Gran Maestro un piatto in ceramica raffigurante Mosé presso il roveto ardente, il Messaggio per la pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2022, a cura della Lev, il volume “un’enciclica sulla pace in Ucraina” e il volume “Fratellino”. Il Gran maestro ha donato a Francesco la medaglia coniata per la centomillesima nascita presso l’Ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme e una copia della relazione sulle principali attività del Sorano Militare Ordine di Malta, datata 19 giugno 2023.