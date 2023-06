Ue-Kenya: firmato oggi a Nairobi accordo di partenariato economico

L’Ue e il Kenya hanno annunciato oggi la conclusione politica dei negoziati per un accordo di partenariato economico (Ape). L’accordo “stimolerà gli scambi di merci – secondo un comunicato – e creerà nuove opportunità economiche, con una cooperazione mirata per migliorare lo sviluppo economico del Kenya”. È l’accordo commerciale “più ambizioso dell’Ue con un Paese in via di sviluppo”, secondo gli uffici della Commissione europea, “quando si tratta di disposizioni sulla sostenibilità come la protezione del clima e dell’ambiente e i diritti dei lavoratori”. I negoziati si sono conclusi durante una cerimonia ufficiale a Nairobi dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per il commercio, Valdis Dombrovskis, e dal segretario di gabinetto del ministero degli investimenti, del commercio e dell’industria del Kenya, Moses Kuria, alla presenza del presidente del Kenya, William Samoei Ruto.

“L’Ue è la prima destinazione delle esportazioni del Kenya e il secondo partner commerciale, con un volume di scambi pari a 3,3 miliardi di euro nel 2022, con un aumento del 27% rispetto al 2018”. L’Ape “creerà ancora più opportunità per le imprese e gli esportatori kenioti, in quanto aprirà il mercato dell’Unione ai prodotti kenioti e incentiverà gli investimenti europei in Kenya grazie a una maggiore certezza del diritto e stabilità”.