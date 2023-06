Papa Francesco: Angelus, “con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio in Grecia”

“Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E sembra che il mare fosse calmo”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, il primo in piazza San Pietro dopo i nove giorni di ricovero al Gemelli per l’intervento chirurgico all’addome. “Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre si faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie”, l’appello di Francesco, che ha pregato anche “per i giovani studenti, vittime del brutale attacco avvenuto contro una scuola nell’ovest dell’Uganda. Questa lotta, questa guerra dappertutto… preghiamo per la pace!”. “Perseveriamo nella preghiera per la popolazione della martoriata Ucraina – non dimentichiamola! – che soffre tanto”, l’esortazione finale.