Diocesi: Lucca, dal 26 al 28 giugno in Seminario la 72ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale promossa dal Cop

(Foto: diocesi di Lucca)

“Esisterà ancora nei piccoli paesi la comunità cristiana che segue e annuncia Cristo?”. Questa la domanda che animerà i lavori della 72ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale dal titolo “Andò in fretta verso la montagna” che l’arcidiocesi di Lucca ospiterà dal 26 al 28 giugno per iniziativa del Centro di orientamento pastorale (Cop). L’appuntamento formativo – rivolto a operatori pastorali e insegnanti di religione delle diocesi italiane ma aperto anche a rappresentanti istituzionali, imprenditori, formatori e persone impegnate nel sociale – si terrà presso il Seminario arcivescovile di Lucca, a Monte San Quirico in località Tre Cancelli, a partire dal mattino di lunedì 26 per poi cominciare con le relazioni dal pomeriggio. Ai lavori interverranno: Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Censis, mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, Nadia Toschi Vespasiani, docente di Teologia morale all’Issr Toscana, il Gruppo giovanile di Caino (Bs) condotto da Vittorio De Giacomi, don Francesco Fully Doragrossa, rettore del Seminario di Genova, mons. Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, don Alberto Brignoli, parroco della diocesi di Bergamo, Mauro Varotto, docente di geografia all’Università di Padova. Le conclusioni, il 28 giugno, saranno affidate a mons. Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina, con un passato da responsabile della Pastorale giovanile nazionale e da assistente nazionale dell’Azione Cattolica, attualmente presidente del Centro di orientamento pastorale promotore del convegno. Per maggiori informazioni www.centroorientamentopastorale.it.