Germania: Würzburg, diocesi più attenta alla pastorale funebre. Standard uniformi per assicurare assistenza costante nel tempo

In futuro la diocesi bavarese di Würzburg avrà standard uniformi per trattare con i parenti in lutto. In un incontro con i membri di tutti i consigli pastorali durante il fine settimana a Würzburg, il vescovo, mons. Franz Jung, si è battuto per la “migliore offerta possibile” in caso di lutto. “Qui si può vincere molto, ma nel peggiore dei casi si può perdere tutto”. È importante mettersi nei panni delle persone che cercano il sostegno della Chiesa. Allo stesso tempo, si tratta del nucleo del messaggio cristiano: morte e risurrezione. L’accompagnamento dei punti di svolta nella vita deve avere – a suo avviso – la priorità. In termini concreti, ciò significa, ad esempio, che le messe feriali nelle parrocchie saranno ridotte per rendere possibili i servizi funebri. La diocesi vuole garantire la formazione e il perfezionamento nel campo delle cure terminali e della gestione funeraria. Nella diocesi di Würzburg i funerali sono già tenuti da laici volontari.