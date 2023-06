Migranti: il 22 giugno a Roma la veglia ecumenica di preghiera “Morire di speranza” presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi

Si terrà giovedì 22 giugno alle ore 18.30 a Roma, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, la veglia ecumenica di preghiera “Morire di speranza” in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa. Sarà presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. “Il terribile naufragio al largo delle coste greche è l’ultimo tragico avvenimento che ha travolto centinaia di vite di migranti, tra cui tanti bambini – si legge in una nota -. Un dramma che ci chiede di non restare indifferenti alle morti in mare e alle sofferenze di tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria terra, in cerca di salvezza dalla guerra, l’instabilità politica, la povertà, le catastrofi legate ai cambiamenti climatici”. Parteciperanno rifugiati e profughi, parenti delle vittime, insieme a rappresentanti delle diverse comunità religiose presenti a Roma, con i loro fedeli. Saranno ricordate le storie, i nomi, i volti di chi ha perso la vita nei viaggi della speranza. La celebrazione del 22 giugno sarà anche trasmessa in streaming su www.santegidio.org e sulla pagina Facebook. Sono previsti appuntamenti anche in altre città. La celebrazione è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, insieme con Associazione Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese evangeliche in Italia, Simn-Scalabrini Migration International Network, Acli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Acse.