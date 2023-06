Preti operai: Bologna, oggi il 1° Seminario nazionale. Interviene il card. Zuppi

“Lavoratori per la Sua vigna” (Mt 20,1). È il tema del 1° Seminario nazionale “Preti operai” in Italia. Si svolgerà oggi, lunedì 19 giugno, presso la sede di ResArt a Bologna. In questi mesi è stato effettuato un censimento dei “preti operai” in Italia che hanno vissuto o stanno vivendo il loro ministero nei luoghi di lavoro. Dal censimento è risultato che in Italia ci sono oltre 110 sacerdoti dei quali alcuni hanno lasciato il ministero.

Dopo i saluti e l’introduzione a cura di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, e di don Roberto Fiorini, della diocesi di Mantova, alle ore 10.30 è prevista la relazione del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a cui seguirà, alle ore 11.15, la testimonianza di don Silvio Caretto, della diocesi di Torino, dopodiché si svilupperà un dibattito.

Alle ore 12.30 la celebrazione eucaristica, presieduta da card. Zuppi.

Dopo il pranzo, alle 13,30, i lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 14,30 con laboratori in gruppo. Alle ore 16 le conclusioni e i saluti, a cura di don Bruno Bignami.