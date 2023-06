Papa Francesco: “promuovere le vocazioni al sacerdozio”, “andare sempre a trovare gli anziani e gli ammalati”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Promuovere le vocazioni al sacerdozio, perché, come disse san Giovanni Paolo II, non esiste Eucaristia senza Sacerdozio”. È l’invito del Papa ai membri del Comitato Organizzatore del Congresso Eucaristico Nazionale degli Stati Uniti d’America, ricevuti oggi in udienza. “Ci vogliono sacerdoti per celebrare la santa Eucaristia”, ‘appello di Francesco, che ha auspicato che il Congresso Usa “sia l’occasione per i fedeli di impegnarsi con sempre maggiore zelo a essere discepoli missionari del Signore Gesù nel mondo”. “Nell’Eucaristia incontriamo colui che si è donato interamente a noi, che si è sacrificato per darci la vita, che ci ha amati fino alla fine”, ha ricordato il Papa, secondo il quale “diventiamo testimoni credibili della gioia e della bellezza trasformatrice del Vangelo solo riconoscendo che l’amore celebrato nel sacramento non può essere tenuto per noi, ma esige di essere condiviso con tutti”. “Questo è il senso di missionarietà”, ha commentato: “tu vai, celebri la Messa, prendi la Comunione, fai l’adorazione… e dopo? Dopo esci, esci a evangelizzare, Gesù ‘ci fa’ così… L’Eucaristia ci spinge a un amore fortemente impegnato per il prossimo, perché non possiamo veramente comprenderne e viverne il significato se teniamo chiusi i cuori ai fratelli e alle sorelle, specialmente a quanti sono poveri, sofferenti, sfiniti o smarriti nella vita”. “Mi vengono in mente due gruppi di persone che dobbiamo andare a trovare sempre”, ha concluso il Papa: “Gli anziani, che sono la saggezza di un popolo, e gli ammalati, che sono la figura di Gesù sofferente”.