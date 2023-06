Giovanni Paolo I: Belluno, domani pomeriggio presentazione del volume “Il sorriso del Papa”

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 11 giugno, a Belluno, la presentazione del volume “Il sorriso del Papa. La vita di Albino Luciani e i trentatré giorni di Giovanni Paolo I” (Edizioni San Paolo 2022). All’incontro, ospitato dalle 16 presso l’aula magna del Seminario Gregoriano, sarà presente l’autore, il giornalista Antonio Preziosi, da poche settimane direttore del Tg2. Oltre che dal Seminario, l’incontro è promosso dal Polo bellunese dell’Istituto superiore di Scienze religiose, intitolato proprio a Giovanni Paolo I.

“Nei trenta capitoli del suo volume – vergati con uno stile semplice e diretto, avvincente e rigoroso nello stesso tempo – Antonio Preziosi ricostruisce alcuni episodi della vita di ‘don Albino’ e del pontificato di Giovanni Paolo I, riconoscendo come seppe tracciare con la forza del suo esempio di vita una via ancora attuale”, si legge in una nota nella quale viene evidenziato che “dal volume emergono tutti gli aspetti della figura del futuro Papa, che fu teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e innovativa spiritualità; tuttavia – sottolinea Preziosi – ‘l’umiltà e l’assoluto rifiuto di ogni carica e di ogni tentazione di carriera furono sempre il tratto più saliente del carattere di Albino Luciani’”.