In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), domenica 11 giugno, il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, presiederà alle 10.30 in cattedrale la celebrazione eucaristica seguita dalla processione per le vie del centro storico. Per favorire la partecipazione alla messa con il vescovo e alla processione – informa la diocesi – sono sospese le seguenti messe: San Bartolomeo ore 10, Sant’Andrea ore 10.30, San Francesco ore 11.15, San Paolo ore 11.30.