Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani il card. Ravasi si racconta

Teologo, ebraista, persino archeologo; ma anche appassionato di social che racconta la fede a colpi di post. A Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), domenica 11 giugno, alle 7.30, Rai Tre e Rai Play, Eva Crosetta incontra il card. Gianfranco Ravasi, un pastore dei tempi moderni, innamorato della vita, dell’arte, della cultura, fondatore del Cortile dei Gentili, un luogo d’incontro e di dialogo sui grandi temi. Parlerà di sé, della sua storia di uomo, di sacerdote, di “missionario inquieto” della fede in un mondo che sente la nostalgia della Verità e che ha perso l’orientamento. Tra i temi trattati, quello dell’identità cristiana, della pace in Europa, del dialogo e delle nuove sfide che coinvolgeranno la Chiesa e tutta l’umanità nel prossimo futuro. Ad arricchire il faccia a faccia con questo esponente eclettico della cultura cattolica, le sue riflessioni su alcuni interventi recenti di Papa Francesco riguardanti le grandi questioni della pace e dell’accoglienza dei più poveri e lontani. “Se Gesù fosse vivo – così Ravasi – avrebbe utilizzato il tweet, l’ha fatto con i logia (i detti); ma anche la televisione, con la forza delle parabole e delle immagini dinamiche”.