Meeting mondiale fraternità umana: Coldiretti, domani a S. Pietro spesa sospesa per i poveri del Papa

Al via domani a San Pietro la spesa sospesa, iniziativa per raccogliere prodotti alimentari per le famiglie povere promossa da Coldiretti per raccogliere l’invito alla solidarietà e alla fratellanza lanciato in occasione del “World Meeting of Human Fraternity” in corso oggi. Appuntamento domani, dalle 9.30 a Roma, lungo tutta via Conciliazione fino a Piazza Pio XII con centinaia di agricoltori da tutta la penisola per raccontare la solidarietà che nasce dalla terra e garantire a tutti l’accesso al cibo, compresi i più sfortunati che sono stati lasciati indietro dalla crisi.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare generi alimentari per i poveri, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna amica. Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “La nuova povertà alimentare in Italia” con i dati aggiornati sugli italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare. Si potranno anche acquistare le specialità da tutte le regioni italiane direttamente dai contadini ma sarà anche possibile gustare i migliori piatti gourmet della tradizione nazionale a prezzi popolari, con pasto completo con primo, secondo e dolce al costo di soli 8 euro con “La buona tavola del risparmio”.