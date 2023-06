Lotta alla droga: Fict, Intercear e Cnca, confronto oggi a Cosenza. Mantovano, “affrontare insieme la sfida educativa rimettendo al centro la persona”

(Foto: Fict)

“È il momento di iniziare a discutere sulla riforma della legge sulle dipendenze in vigore e sarebbe anche il caso di modificare, vista la pluralità delle dipendenze, la denominazione del Dipartimento politiche antidroga in Dipartimento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze patologiche. Va conferita autonomia e consistenza alle risorse, perché non è tollerabile che il fondo nazionale per la lotta alle dipendenze sia confluita altrove”. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario di Stato con delega alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento Politiche antidroga (Dpa), Alfredo Mantovano, intervenendo al convegno “Includere per non escludere, percorsi comunitari e di comunità: il sistema dei servizi alla sfida del futuro”, promosso oggi a Cosenza, da Fict, Intercear e Cnca, in vista della XXXVI Giornata mondiale di lotta alla droga. “Va rilanciato un momento di riflessione nazionale sullo stato delle dipendenze in Italia – ha continuato il sottosegretario Mantovano -, perché, finora e ancora, si dà troppa attenzione alla sostanza e non alla persona”. Mantovano ha concluso: “Condivido la necessità del diritto di scelta di cura da parte dei cittadini, superando i confini e i limiti regionali. Vanno ampliate le sperimentazioni, ben riuscite, per esempio quella degli Smi (Servizi multidisciplinari integrati) della Regione Lombardia. Ma soprattutto tutti dobbiamo fare un salto di qualità e affrontare e vincere la sfida educativa, altrimenti tutto diventa poco efficace. La libertà per noi è rispettare se stessi. La prevenzione, l’educazione e la vicinanza vengono prima di tutti i decreti, seppure importanti”.